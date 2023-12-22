Издание Focus расписало проблемы, с которыми европейские страны столкнутся из-за отказа Украины от транзита газа из России. По мнению авторов статьи, Киев решением не отправлять газ в Европу создаст дополнительный рост цен на топливо - здесь играет роль тесная взаимосвязь на европейском рынке голубого топлива.
Еще один риск - перемещение до 10% немецкой промышленности за границу из-за нехватки сырья. Такой переезд может стать необратимым. Эту информацию озвучила профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова.
Причиной обсуждения стал отказ Киева от продления транзита газа из России после окончания договора. Он истечет в конце 2024 года.
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