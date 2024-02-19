Впервые цена на природный газ в США стала самой низкой за 30 лет. К этому привела аномально теплая зима — рекордная с 1950 года, и рост газодобычи в стране. Цены на метан в Америке только с середины января 2024 года упали на 50%. Добыча газа в сутки в декабре 2023 года достигла рекордно высоких 2,97 млрд кубометров, пишет издание FT.

Довод в сторону аномально теплой зимы издание приводит следующий: толщина льда на Великих озерах США — минимальная за всю историю изучения, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований.

На 3% была более теплая зима 2023/24 года, чем самая рекордная до недавнего времени 2015/2016 года, считают аналитики компании Commodity Weather Group.

По причине стоимости энергоносителей компании из Старого света перебираются через Атлантику. Потому что в самой Европе ситуация совсем иная с газовыми ценами. В Германии идёт деиндустриализация экономики из-за дороговизны "голубого топлива". Однако в ЕС 15 февраля заявили, что не будут продлевать договор с Россией по транзиту природного газа через Украину. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.



Германия сможет "долго существовать и развиваться" без российского газа, однако конкурентоспособность её экономики, выстроенная на дешевых российских энергоносителях, утрачена. Если бы Германия захотела, то природный газ из России по одной сохранившейся после теракта трубе "Северного потока-2" мог бы начать поступать к ним уже через неделю, заявил Президент России Владимир Путин, в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.