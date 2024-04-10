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Ученые РФ обнаружили способ снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения топлива
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

Ученые РФ обнаружили способ снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения топлива

Ученые из России разработали специальные мембраны для производства высокооктановых присадок к топливу, которые могут снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения.

Эти мембраны основаны на ароматических полиамидоимидах и повышают эффективность разделения жидкостей, содержащих метанол, в процессе производства присадок. Улучшенная очистка сырья и насыщение его кислородсодержащими соединениями сократят содержание угарного газа в выхлопных продуктах.

Эти высокооктановые присадки, обладающие высокой антидетонационной стойкостью, могут заменить ароматические соединения в бензинах, что приведет к сокращению содержания бензапирена в выхлопных газах и уменьшению нагарообразования в двигателе, сообщает ТАСС.

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