Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа

Институт органической химии (ИОХ РАН), НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова предложили новый метод утилизации углекислого газа (СО2), при котором он превращается в полезное химическое сырье — монооксид углерода (СО). Используемые в новых катализаторах металлы рений, никель и цирконий обеспечивают высокую эффективность процесса, превращая СО2 с высокой селективностью (более 95%) в монооксид углерода при различных температурах.

Монооксид углерода, хотя и известен как опасный газ, при этом представляет ценность для производства различных продуктов, включая жидкие углеводороды и кислородсодержащие соединения. По словам Александра Кустова, старшего научного сотрудника НИТУ МИСИС, уже давно проводились исследования по снижению уровня углекислого газа в атмосфере путем его вовлечения в химические процессы, но проблема заключалась в дорогостоящих катализаторах и недостаточно активных альтернативах.

Однако, благодаря использованию рения в качестве катализатора, удалось обойти данные проблемы. Рений, несмотря на свои уникальные химические свойства и активность, ранее не привлекал достаточного внимания со стороны исследователей. Это открытие открывает перспективы для разработки новых катализаторов для производства ценных продуктов в химической промышленности из парниковых газов, сообщает ТАСС.