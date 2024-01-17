Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Резкого роста спроса на нефть в мире не следует ожидать, поскольку нефтегазовый сектор не является наиболее перспективной частью российской экономики. Такое заявление было сделано помощником президента РФ Максимом Орешкиным.

"Это очень важный сегмент российской экономики, который приносит значительные доходы, но, очевидно, не является самым перспективным", — отметил он. "Не следует ожидать внезапного роста потребления этих товаров или их цен. Скорее всего, такой сценарий маловероятен, за исключением ситуаций с неблагоприятными геополитическими событиями. Тем не менее, этот рынок останется важным сегментом мировой экономики как минимум на 10-15 лет", — добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что главной задачей для России является сохранение высокой конкурентоспособности в производстве нефти и газа, особенно когда спрос в какой-то момент начнет снижаться, сообщает ТАСС.

"Хотя это не произойдет в ближайшие годы, в какой-то момент спрос начнет сокращаться", — отметил помощник президента.

Орешкин также оценил, что в ближайшие годы изменится география и структура потребления.