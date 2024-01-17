Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Резкого роста спроса на нефть в мире не следует ожидать, поскольку нефтегазовый сектор не является наиболее перспективной частью российской экономики. Такое заявление было сделано помощником президента РФ Максимом Орешкиным.
"Это очень важный сегмент российской экономики, который приносит значительные доходы, но, очевидно, не является самым перспективным", — отметил он. "Не следует ожидать внезапного роста потребления этих товаров или их цен. Скорее всего, такой сценарий маловероятен, за исключением ситуаций с неблагоприятными геополитическими событиями. Тем не менее, этот рынок останется важным сегментом мировой экономики как минимум на 10-15 лет", — добавил Орешкин.
Он подчеркнул, что главной задачей для России является сохранение высокой конкурентоспособности в производстве нефти и газа, особенно когда спрос в какой-то момент начнет снижаться, сообщает ТАСС.
"Хотя это не произойдет в ближайшие годы, в какой-то момент спрос начнет сокращаться", — отметил помощник президента.
Орешкин также оценил, что в ближайшие годы изменится география и структура потребления.
"Нефть — это не только бензин и энергетика, но также нефтехимия, газохимия, пластик и другие материалы. Особенно активный рост ожидается в нефтехимической отрасли", — подчеркнул Орешкин.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве
Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых, расположенные на Никольской улице в Москве, на данный момент находятся под заботливым присмотром мастерских Российской академии художеств.
Турпоток в Кисловодске в новогодние праздники вырос на треть
В новогодние праздники в Кисловодске отметили рекордное посещение — 90 тыс. туристов, что на 30% превышает показатель предыдущего года.