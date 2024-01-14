"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения

13 января "Газпром" второй день подряд устанавливает новый абсолютный исторический рекорд по суточным поставкам газа через Единую систему газоснабжения России. Об этом сообщает холдинг.

"13 января был побит предыдущий абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа через Единую систему газоснабжения России, установленный днем ранее. Общий объем поставленного газа для российских потребителей составил 1 814,7 млн куб. м. Предыдущий максимум, зафиксированный 12 января, составил 1 788,3 млн куб. м газа", — говорится в сообщении компании.

Ранее этот рекорд держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа), отмечают в "Газпроме".

Причиной увеличения потребления газа "Газпром" называет усиление холодов. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января опустилась до минус 19,8 градусов Цельсия.