Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии

Неизвестные злоумышленники повредили газопровод для строящегося СПГ-терминала в северной части Германии, просверлив в нем восемь дыр. По информации немецкого издания Spiegel, ущерб от инцидента оценивается в 1,6 миллиона евро. Повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб. Дыры были сделаны с использованием профессионального оборудования. Федеральная прокуратура начала расследование инцидента, сообщает РИА Новости.
Газопровод, построенный для связи нового СПГ-терминала вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии, вызывает критику со стороны экологических активистов. Они неоднократно выражали протесты и требовали от правительства отказа от планов развития углеводородной энергетики.
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