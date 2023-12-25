Администрация Сириуса: дом, в котором взорвался газ, был самостроем

В многоквартирном здании в Сириусе, где, по предварительным данным, произошел взрыв от утечки бытового газа, обнаружено, что строительство этого дома было осуществлено без соответствующей разрешительной документации. Об этом информирует пресс-служба администрации федеральной территории.

Согласно имеющейся информации в администрации федеральной территории "Сириус", по данному дому, расположенному по адресу Трубачева, 26, ранее проводились судебные разбирательства. Администрация города Сочи выступала в качестве истца в этом деле. Судебные материалы свидетельствуют о том, что строительство данного объекта было осуществлено без необходимых разрешительных документов. В настоящее время компетентные органы проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства, приведшие к произошедшему инциденту, сообщает ТАСС.

Согласно официальному сообщению, жильцам пострадавшего дома, нуждающимся в временном размещении, предоставлена возможность проживания в одной из гостиниц. Кроме того, власти Сириуса активно оказывают помощь жителям соседних домов, где были повреждены окна.