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ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза увеличили долю российского газа в импорте примерно до 15%, заменив около одной десятой части трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на статистику ЕС.По его информации, Россия в 2023 году экспортировала более 15,6 млн тонн СПГ в страны Евросоюза, что на 37,7% больше, чем в 2021 году. Крупнейшими импортерами СПГ из России стали Испания, Бельгия и Франция. При этом рост доли российского газа в импорте объединения, согласно агентству, частично связан со скидками на него.Как отметил Reuters, после начала военных действий на Украине доля всего российского газа в импорте ЕС сократилась с 37% до 8,7%. При этом текущие поставки из РФ газа не нарушают действующее законодательство ЕС, поскольку запрет на импорт был введен только в отношении российской нефти.4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия намерена сократить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после прекращения транзита трубопроводного газа России через Украину 31 декабря 2024 года.Ранее европейское издание газеты Politico сообщило со ссылкой на документы Еврокомиссии, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию. Впрочем, по оценкам ЕК, которые были получены Politico, это приведет к новому росту цен в этих странах в связи с ростом расходов на транспортировку и хранение газа.
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