Медики объявили о том, что томатная паста с чесноком является эффективным противораковым продуктом

Врачи, включая терапевта Елену Малышеву, офтальмолога Михаила Коновалова и кардиолога Германа Гандельмана, отметили, что томатная паста содержит ликопин, который снижает риск развития рака молочной железы и простаты.
Они также подчеркнули, что чеснок, содержащий диаллилдисульфид, действует как антиоксидант, что способствует лучшему усвоению ликопина в организме.
Ведущая программы Малышева добавила, что чеснок усиливает всасывание ликопина, что делает томатную пасту с чесноком рекомендуемым продуктом для профилактики рака, сообщает Газета.Ру.
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