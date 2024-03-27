Медики объявили о том, что томатная паста с чесноком является эффективным противораковым продуктом

Врачи, включая терапевта Елену Малышеву, офтальмолога Михаила Коновалова и кардиолога Германа Гандельмана, отметили, что томатная паста содержит ликопин, который снижает риск развития рака молочной железы и простаты.

Они также подчеркнули, что чеснок, содержащий диаллилдисульфид, действует как антиоксидант, что способствует лучшему усвоению ликопина в организме.

Ведущая программы Малышева добавила, что чеснок усиливает всасывание ликопина, что делает томатную пасту с чесноком рекомендуемым продуктом для профилактики рака, сообщает Газета.Ру.