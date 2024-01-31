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Ученые из Шанхайского университета: чеснок эффективно снижает уровень
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:49

Ученые из Шанхайского университета: чеснок эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови

Исследования подчеркивают полезность чеснока для профилактики различных заболеваний, а также он может быть заменителем соли для избавления от ее негативного воздействия на сосуды. Чеснок способствует снижению холестерина, регулированию артериального давления, предотвращению образования бляшек в сосудах и улучшению кровообращения.

Этот продукт также оказывает положительное воздействие на вес, стимулируя обмен веществ и ускоряя сжигание жира благодаря высокому содержанию витамина B6. Чеснок укрепляет иммунную систему за счет витаминов, полезных масел и аминокислот, а также аллицина с противовоспалительным действием.

Кроме того, чеснок оказывает защитное воздействие на кожу от ультрафиолетовых лучей, стимулирует производство коллагена и эластина, придавая коже упругость и гладкость, сообщает Planet Today.

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