Флеболог Абасов поделился информацией о трех продуктах, способных растворять тромбы

Флеболог Максим Абасов поделился информацией о трех продуктах, способных растворять тромбы, подчеркивая опасность, которую они представляют для организма. Врач рекомендует увеличивать потребление воды, поскольку это способствует разжижению крови и растворению тромбов.
Также полезным оказывается включение в рацион чеснока, лука и свеклы, которые помогают предотвратить загустение крови. Врач предупреждает о вреде алкоголя, который утолщает кровь, и советует избегать продуктов с высоким содержанием витамина К, таких как зелень и брокколи, при наличии тромбоза. Комплексное обследование и лечение также являются неотъемлемой частью подхода к проблеме тромбоза, и врач призывает обратиться за помощью к специалистам в случае обнаружения этого состояния, сообщает Общественная Служба Новостей.
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