Врач Тяжельников опроверг миф о положительном влиянии чеснока и лука на иммунитет

Активное употребление лука и чеснока самостоятельно не способствует укреплению иммунной системы, как утверждает главный специалист медицинской помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников.
Хотя чеснок и лук содержат фитонциды с антимикробным и дезинфицирующим эффектом, их воздействие ограничено и происходит в пределах ароматической зоны. Эксперт подчеркивает, что эти овощи полезны, но их употребление должно входить в сбалансированную диету, дополненную белками, углеводами, жирами и витаминами. Увеличение употребления чеснока и лука не является средством для повышения иммунитета, и рассчитывать на них как на лекарство от простуды нецелесообразно.
Врач советует употреблять их в сыром виде, но с учетом возможных противопоказаний, таких как изжога и проблемы с ЖКТ, рекомендуется ограничивать их потребление, сообщает Москва24.
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