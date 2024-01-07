Врач Тяжельников опроверг миф о положительном влиянии чеснока и лука на иммунитет

Активное употребление лука и чеснока самостоятельно не способствует укреплению иммунной системы, как утверждает главный специалист медицинской помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников.

Хотя чеснок и лук содержат фитонциды с антимикробным и дезинфицирующим эффектом, их воздействие ограничено и происходит в пределах ароматической зоны. Эксперт подчеркивает, что эти овощи полезны, но их употребление должно входить в сбалансированную диету, дополненную белками, углеводами, жирами и витаминами. Увеличение употребления чеснока и лука не является средством для повышения иммунитета, и рассчитывать на них как на лекарство от простуды нецелесообразно.

Врач советует употреблять их в сыром виде, но с учетом возможных противопоказаний, таких как изжога и проблемы с ЖКТ, рекомендуется ограничивать их потребление, сообщает Москва24.