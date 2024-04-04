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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:24

"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну

Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.

Более 6 тысяч горожан в свыше 130 группах уже принимают участие в курсах. Программа включает теоретические и практические задания, охватывающие основы садоводства, ботаники, и экологии.

Под руководством профессионалов участники занимаются посадкой и уходом за растениями, экспериментируют с различными методами ухода и создают собственные ландшафтные композиции. Курсы открыты для всех желающих, и их можно посещать даже семьями, сообщает РИАМО.

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