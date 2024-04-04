Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.

Более 6 тысяч горожан в свыше 130 группах уже принимают участие в курсах. Программа включает теоретические и практические задания, охватывающие основы садоводства, ботаники, и экологии.

Под руководством профессионалов участники занимаются посадкой и уходом за растениями, экспериментируют с различными методами ухода и создают собственные ландшафтные композиции. Курсы открыты для всех желающих, и их можно посещать даже семьями, сообщает РИАМО.