Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.
Более 6 тысяч горожан в свыше 130 группах уже принимают участие в курсах. Программа включает теоретические и практические задания, охватывающие основы садоводства, ботаники, и экологии.
Под руководством профессионалов участники занимаются посадкой и уходом за растениями, экспериментируют с различными методами ухода и создают собственные ландшафтные композиции. Курсы открыты для всех желающих, и их можно посещать даже семьями, сообщает РИАМО.
Пятитонный слон перевернул автомобиль с туристами в Африке
Во время сафари в национальном парке "Кафуэ" в Замбии агрессивный слон атаковал автомобиль с туристами, что привело к травмам четырех человек и смерти 80-летней американки.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Синоптики сообщили, что похолодание в Москве не задержится надолго
После прохождения холодного атмосферного фронта 3 апреля, температура упала на 10 градусов, но ожидается ее восстановление к началу следующей недели.
Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося
Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.