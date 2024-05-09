Во время майских выходных дачникам предстоит серьезная работа в саду и огороде. Биолог Михаил Краснов рекомендует завершить высадку теплиц, но с открытыми грядками действовать осторожно.
Кабачки и тыквы следует сеять в теплые грядки с добавлением скошенной травы и укрывать лутрасилом. Петрушку, морковь и капусту можно сажать без опасений, но бобовые требуют укрытия.
Для огурцов на грядке рекомендуется использовать грядку-одеяло. Важно также заняться газоном, устранить проплешины и подкормить удобрениями. Для раннего картофеля землю советуют укрывать пленкой, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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