Во время майских выходных дачникам предстоит серьезная работа в саду и огороде. Биолог Михаил Краснов рекомендует завершить высадку теплиц, но с открытыми грядками действовать осторожно.

Кабачки и тыквы следует сеять в теплые грядки с добавлением скошенной травы и укрывать лутрасилом. Петрушку, морковь и капусту можно сажать без опасений, но бобовые требуют укрытия.

Для огурцов на грядке рекомендуется использовать грядку-одеяло. Важно также заняться газоном, устранить проплешины и подкормить удобрениями. Для раннего картофеля землю советуют укрывать пленкой, сообщает Вечерняя Москва.

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