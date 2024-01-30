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Новое исследование обвиняет городские огороды в повышенных выбросах углекислого газа
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:11

Новое исследование обвиняет городские огороды в повышенных выбросах углекислого газа

Исследование, опубликованное в Nature Cities, обвиняет городские огороды в повышенных выбросах углекислого газа, утверждая, что продукция, выращенная в черте города, имеет в среднем в шесть раз более высокий углеродный след по сравнению с традиционным сельским хозяйством.

Однако, выращивание томатов на городских огородах показало более низкие выбросы по сравнению с тепличным возделыванием. Исследователи рекомендуют более тщательный выбор устойчивых материалов для оборудования грядок, чтобы снизить общие выбросы, особенно от коллективных огородов.

Выявленные преимущества городского сельского хозяйства включают использование компоста, снижение расходов на минеральные удобрения, а также конкурентоспособность и энергоэффективность возделывания определенных культур. Несмотря на высокие углеродные выбросы, городское сельское хозяйство остается ценным благодаря экосистемным и социальным услугам, таким как привлечение насекомых-опылителей и улучшение микроклимата, сообщает N+1.

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