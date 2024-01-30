Новое исследование обвиняет городские огороды в повышенных выбросах углекислого газа

Исследование, опубликованное в Nature Cities, обвиняет городские огороды в повышенных выбросах углекислого газа, утверждая, что продукция, выращенная в черте города, имеет в среднем в шесть раз более высокий углеродный след по сравнению с традиционным сельским хозяйством.
Однако, выращивание томатов на городских огородах показало более низкие выбросы по сравнению с тепличным возделыванием. Исследователи рекомендуют более тщательный выбор устойчивых материалов для оборудования грядок, чтобы снизить общие выбросы, особенно от коллективных огородов.
Выявленные преимущества городского сельского хозяйства включают использование компоста, снижение расходов на минеральные удобрения, а также конкурентоспособность и энергоэффективность возделывания определенных культур. Несмотря на высокие углеродные выбросы, городское сельское хозяйство остается ценным благодаря экосистемным и социальным услугам, таким как привлечение насекомых-опылителей и улучшение микроклимата, сообщает N+1.
Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека
Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.
Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством
Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.
Ученые обнаружили случаи заражения болезнью Альцгеймера
Изучено несколько случаев развития болезни Альцгеймера у людей, получавших в детстве гормоны роста из мозга умерших доноров. Хотя группа является небольшой, возможно, заболевание передавалось в результате медицинских процедур.
Сбер представляет обновление своего искусственного интеллекта
Сбер представил значительное обновление своего искусственного интеллекта, GigaChat, утверждая, что модели GigaChat Pro и GigaChat Lite стали более умными и мощными во всех ключевых метриках. Разработчики расширили и улучшили обучающие датасеты, что привело к повышению качества ответов в областях экономики, права и медицины.