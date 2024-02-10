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Ганчев: Украинцы и русские остаются одним народом
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:00

Ганчев: Украинцы и русские остаются одним народом

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что провокации западной элиты давно направлены на разъединение двух национальностей и работают над этим 10 лет. Однако, по словам чиновника, украинцы и русские - один народ, даже если Запад будет диктовать обратное.

- То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ, - подчеркнул Ганчев.

Также он заявил, что все происходящее сейчас - результат того, что людям "задурили головы". И просто нужно время, чтобы "вернуть их в сознание". Рано или поздно это произойдет, уверен чиновник.

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