Российская инди-студия опубликовала анонс своей первой игры "Заря"

Российская маленькая игровая студия SBSR представила трейлер сюжетной игры по типу симулятора водителя в сельской местности.

Игре уже дали официальное название: Заря. Игровой процесс будет представлять собой бесконечные поездки по бездорожью, квесты с местными жителями, живущими вдали от больших цивилизованных городов.

Создатели данного проекта вдохновлялись игрой "Death Stranding", выпущенной в 2019 году за авторством известного игрового разработчика и продюсера Хидео Кодзимы. Также источниками вдохновения для разработчиков игры "Заря" выступили известные проекты: MudRunner, Disco Elysium.

Точная даты выхода игры пока неизвестна.