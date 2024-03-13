Российская инди-студия опубликовала анонс своей первой игры "Заря"

Российская маленькая игровая студия SBSR представила трейлер сюжетной игры по типу симулятора водителя в сельской местности.
Игре уже дали официальное название: Заря. Игровой процесс будет представлять собой бесконечные поездки по бездорожью, квесты с местными жителями, живущими вдали от больших цивилизованных городов.
Создатели данного проекта вдохновлялись игрой "Death Stranding", выпущенной в 2019 году за авторством известного игрового разработчика и продюсера Хидео Кодзимы. Также источниками вдохновения для разработчиков игры "Заря" выступили известные проекты: MudRunner, Disco Elysium.
Точная даты выхода игры пока неизвестна.
Лидеры нескольких стран обсудят спорные моменты по Украине
На встрече будут присутствовать германия, Франция и Польша.
Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам
В начале марта Евгения Гуцул на фестивале молодежи обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом России.
Режиссер "Зоны интересов"осудил Израиль за его политику и военные действия в Газе
Фильм режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов» вызвал бурю негодований и критики со стороны широкой общественности после обвинений постановщика в адрес нынешнего Израиля.
В Санкт-Петербурге незрячие музыканты выступят на концерте в рамках шоу "Концерт в темноте. Инклюзия"
Впервые в Санкт-Петербурге пройдёт концерт слепым музыкантов, который носит символическое название: "Концерт в темноте. Инклюзия". На сцене команда артистов подготовила пять программ, которые будут продемонстрированы зрителям.