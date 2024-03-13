Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 90,8818
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 99,3561
Российская инди-студия опубликовала анонс своей первой игры
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:18

Российская инди-студия опубликовала анонс своей первой игры "Заря"

Российская маленькая игровая студия SBSR представила трейлер сюжетной игры по типу симулятора водителя в сельской местности.

Игре уже дали официальное название: Заря. Игровой процесс будет представлять собой бесконечные поездки по бездорожью, квесты с местными жителями, живущими вдали от больших цивилизованных городов.

Создатели данного проекта вдохновлялись игрой "Death Stranding", выпущенной в 2019 году за авторством известного игрового разработчика и продюсера Хидео Кодзимы. Также источниками вдохновения для разработчиков игры "Заря" выступили известные проекты: MudRunner, Disco Elysium.

Точная даты выхода игры пока неизвестна.

Мир

Лидеры нескольких стран обсудят спорные моменты по Украине

Лидеры нескольких стран обсудят спорные моменты по Украине

На встрече будут присутствовать германия, Франция и Польша.

Читать полностью
Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам

Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам

В начале марта Евгения Гуцул на фестивале молодежи обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом России.

Читать полностью

Общество

Режиссер

Режиссер "Зоны интересов"осудил Израиль за его политику и военные действия в Газе

Фильм режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов» вызвал бурю негодований и критики со стороны широкой общественности после обвинений постановщика в адрес нынешнего Израиля.

Читать полностью
В Санкт-Петербурге незрячие музыканты выступят на концерте в рамках шоу

В Санкт-Петербурге незрячие музыканты выступят на концерте в рамках шоу "Концерт в темноте. Инклюзия"

Впервые в Санкт-Петербурге пройдёт концерт слепым музыкантов, который носит символическое название: "Концерт в темноте. Инклюзия". На сцене команда артистов подготовила пять программ, которые будут продемонстрированы зрителям.

Читать полностью

Новости