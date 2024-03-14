Аналитик из агентства Circana прогнозирует видеоигре GTA 6 высокую популярность и гигантскую прибыль

Аналитик из агенства Circana Мэт Пискателла заявил, что в этом году ожидается очень сильное падение на покупки игр: самый оптимистичный прогноз минус 2%, а самый пессимистичный - минус 10%.
Хотя, как отметил эксперт, эта цифра может быть ещё выше, чем можно ожидать. Он резюмировал, что нет громких по-настоящему известных релизов, именно потому выход GTA VI в 2025 способен разительно улучшить ситуацию.
В прошлом году аналогичной игрой, которая заработала высочайшую прибыль, была Hogwarts Legacy, продажи которой превысили 22 миллиона копий. С учётом того, что GTA V продалась за все время тиражом свыше 195 миллионов копий, а ее общая прибыль равна более 6 миллиардам долларов, то GTA 6 станет самым громким релизом десятилетия.
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