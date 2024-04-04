CD Project Red работает над новой трилогией игровой серии "Ведьмак"

Польская игровая студия CD Project Red сообщила, что заканчивает разработку и обновление к игре "Cyberpunk 2077". Студия полностью перешла к разработке целого ряда важных проектов, среди которых первая часть новой трилогии во вселенной Ведьмака, ремейк первой игры в серии "Ведьмак", а также продолжение оригинальной игры "Cyberpunk 2077".

Но есть информация, что большая часть разработчиков сильно вовлечена в разработку новой игры из вселенной Ведьмака, которая носит рабочее название "Polaris". Также есть версия, что у студии есть в планах развить "Polaris" до целой трилогии, которая должна выйти на протяжении шести следующих лет.