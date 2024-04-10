Ученые обнаружили новую угрозу в центре Галактики через изучение активных галактических центров, особенно черных дыр. Черные дыры представляют собой объекты, образовавшиеся при слиянии звезд или коллапсе газо-пылевых облаков, с гравитационным притяжением настолько сильным, что не позволяют даже свету покинуть их горизонт событий.

Последние исследования сферы черных дыр с помощью мощных инструментов, таких как радиотелескопы и интерферометры, позволяют получать прямые данные о структуре и функционировании этих объектов. Важные открытия включают усредненные изображения центра Млечного Пути и галактики M87*, а также изучение их магнитосферы.

Изображения показывают светящиеся кольца вокруг черных дыр, что помогает уточнить физику и механизм "питания" черных дыр, включая процессы образования джетов, струй энергии, которые могут достигать релятивистских скоростей и влиять на структуру галактик в целом. Эти исследования имеют ключевое значение для понимания астрофизики и процессов, протекающих в центрах галактик, сообщает РИА Новости.