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Разработанный в столице зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:02

Разработанный в столице зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе

Московский космический зондовый микроскоп "СММ-2000" разработанный специалистами НИУ МИЭТ и компании ОЭЗ "Технополис Москва" "Завод ПРОТОН", успешно выведенный на орбиту, предоставил решающий кадр с высоты 550 километров над уровнем моря, подтверждающий отсутствие пыли в космосе.

Этот инновационный прибор позволяет анализировать состав и содержание на околоземных орбитах, решая задачи, неразрешимые другими способами. Разработчики отмечают значимость таких данных для создания устойчивых космических аппаратов и техники.

В рамках инновационных исследований, проводимых в ОЭЗ "Технополис Москва", значительное число предприятий, включая "Завод Протон", выпускают продукцию для космической индустрии, обеспечивая отрасль собственными разработками и технологиями. Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев также отмечает важность развития инновационных центров для дальнейшего развития космической отрасли и внедрения новых технологий, сообщает РИА Новости.

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