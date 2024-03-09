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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:19

"Джеймс Уэбб" сделал удивительное открытие, обнаружив самую древнюю мертвую галактику в космосе

Объект был обнаружен во Вселенной, когда ей было всего около 700 миллионов лет, что делает его одним из самых древних объектов, когда-либо обнаруженных. Однако, несмотря на свой возраст более 13,8 миллиарда лет, галактика лишена процесса звездообразования.

Ученым предстоит расследовать, почему в галактике, возраст которой составляет примерно 13 миллиардов лет, процесс появления новых звезд прекратился так рано. Исследование этой галактики предоставит новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование внутри галактик.

Проект телескопа "Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря 2021 года после более чем двух десятилетий разработки с участием США, Канады и ЕС. Несмотря на технические сложности и многократное превышение бюджета, его стоимость оценивается в десять миллиардов долларов, что в десять раз превосходит стоимость космического телескопа "Хаббл", сообщает РИА Новости.

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