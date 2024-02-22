Астрономмы обнаружили в ядре далекой галактики квазар, чей свет в 500 триллионов раз ярче Солнца

Открытие было сделано с использованием телескопа в Европейской Южной Обсерватории. Квазар, находящийся на таком огромном расстоянии от Земли, что его свету понадобилось более 12 миллиардов лет, чтобы достичь нас, имеет массу в 17 миллиардов Солнц и поглощает объекты, превосходящие Солнце в размерах, за день.

Этот объект считается самым ярким в известной Вселенной, и его свет в 500 триллионов раз ярче света, исходящего от Солнца. Астрономы отмечают, что его аккреционный диск имеет диаметр семь световых лет, что, вероятно, делает его самым большим аккреционным диском во Вселенной, сообщает Газета.Ру.