"Джеймс Уэбб" случайно обнаружил изолированную карликовую галактику с тихими активными звездами

Это значительное открытие, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, подчеркивает важность изучения динамики звездообразования в подобных галактиках. Группа астрономов из Университета штата Аризона, возглавляемая Тимом Карлтоном, проанализировала данные наблюдений, сделанных камерой NIRCam "Джеймса Уэбба", чтобы обнаружить галактику PEARLSDG. Это открытие произошло в ходе программы PEARLS, во время изучения далекого скопления галактик CLG1212.
PEARLSDG находится на расстоянии около тридцати мегапарсек от Земли, со звездной массой приблизительно 1,7×107 массы Солнца. Наблюдения также указывают на то, что активное звездообразование в галактике прекратилось более миллиарда лет назад. Возможные причины этого затухания включают в себя внутренние процессы галактики и потенциальное взаимодействие с близлежащей массивной галактикой SDSS J121156.80+273835.5, сообщает N+1.
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