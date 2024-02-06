"Джеймс Уэбб" случайно обнаружил изолированную карликовую галактику с тихими активными звездами

Это значительное открытие, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, подчеркивает важность изучения динамики звездообразования в подобных галактиках. Группа астрономов из Университета штата Аризона, возглавляемая Тимом Карлтоном, проанализировала данные наблюдений, сделанных камерой NIRCam "Джеймса Уэбба", чтобы обнаружить галактику PEARLSDG. Это открытие произошло в ходе программы PEARLS, во время изучения далекого скопления галактик CLG1212.

PEARLSDG находится на расстоянии около тридцати мегапарсек от Земли, со звездной массой приблизительно 1,7×107 массы Солнца. Наблюдения также указывают на то, что активное звездообразование в галактике прекратилось более миллиарда лет назад. Возможные причины этого затухания включают в себя внутренние процессы галактики и потенциальное взаимодействие с близлежащей массивной галактикой SDSS J121156.80+273835.5, сообщает N+1.