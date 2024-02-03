Телескоп Джеймса Уэбба получил уникальные изображения близких к Земле галактик

Телескоп Джеймса Уэбба предоставил уникальные изображения 19 близлежащих спиральных галактик, расположенных на расстоянии от 20 до 80 миллионов световых лет от Земли. Полученные фотографии поражают своей детализацией, позволяя астрономам рассмотреть разнообразные особенности этих галактик.

Спиральные галактики, подобные нашей собственной, имеют рукава, расходящиеся от центрального ядра, где находится черная дыра. Фотографии позволяют выделить различные стадии жизни звезд, от старых синих к галактическим ядрам до молодых красных, окруженных пылью. Видны также следы взрывов звезд и красноватые кольца в ядрах, свидетельствующие о деятельности черных дыр.

Телескоп Уэбба, работающий в инфракрасном свете, преодолевает помехи, раскрывая детали галактик, которые ранее были недоступны для исследования. Астрономы подчеркивают, что эти изображения предоставляют уникальную возможность изучения галактик с несравненной детализацией и вызывают восхищение у научного сообщества, в том числе у опытных ученых, сообщает Комсомольская Правда.