Премьер-министр Гаити Ариэль Анри уйдет в отставку на фоне беспорядков в стране. В рамках переходного политического периода власть в стране временно передадут президентскому совету, который будет осуществлять ряд президентских полномочий.



Об этом сказано в декларации, принятой по итогам международных переговоров на Ямайке, заявил президент Гайаны Ирфаан Али. Он является председателем в объединении карибских государств КАРИКОМ, которое организовало переговоры на Ямайке наряду со странами: США, Канады, Франции и Бразилии, сообщает РИА "Новости".

Декларация предусматривает создание совета с семью членами и двумя наблюдателями без права голоса. Структура должна обеспечить преемственность управления и создать совет национальной безопасности.

Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, обострившийся после убийства президента Жовенеля Моиза. Бездействие властей привело к усилению влияния бандитских группировок, контролирующих целые районы страны.





