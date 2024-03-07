Выставка "Гагарин. Дорога в космос", приуроченная к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, открылась в Музее Космонавтики в Москве. На открытии присутствовали дочь Гагарина, Елена, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв и руководитель департамента культуры Москвы, Алексей Фурсин, сообщает ТАСС.

Основной идеей выставки было показать взаимосвязь личности Гагарина с той эпохой, в которой он жил. В рамках выставки представлена форма полковника советских ВВС, которую носил Гагарин. Организаторы надеются, что выставка будет напоминать людям о Гагарине и его вкладе в мировую космонавтику еще многие годы.