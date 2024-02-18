Издание Bild опубликовало информацию о вечеринке, которую закатили участники Мюнхенской конференции по безопасности. В ней приняли участие лидеры почти всех стран, в том числе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.
Саму вечеринку назвали «Ночью свободы», а неофициальный девиз, который пропагандировали участники - "Prost gegen Putin!", что в переводе означает "Выпьем против Путина!".
В качестве угощения для гостей предполагалось баварское пиво, а закуской послужили гамбургеры и картофель фри.
"Большая семерка" собирается удерживать российские активы до исполнения определенных условий
Свою твердость в этом решении подтвердили главы МИД стран.
Трамп: Байден – президент с самым низким IQ за всю историю страны
Экс-лидер жестко высказался по поводу интеллекта действующего президента.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.