Издание Bild опубликовало информацию о вечеринке, которую закатили участники Мюнхенской конференции по безопасности. В ней приняли участие лидеры почти всех стран, в том числе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Саму вечеринку назвали «Ночью свободы», а неофициальный девиз, который пропагандировали участники - "Prost gegen Putin!", что в переводе означает "Выпьем против Путина!".

В качестве угощения для гостей предполагалось баварское пиво, а закуской послужили гамбургеры и картофель фри.