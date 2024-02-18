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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:39

"Большая семерка" собирается удерживать российские активы до исполнения определенных условий

"Большая семерка" приняла окончательное решение по поводу замороженных российских активов. Как сообщили главы МИД на Мюнхенской конференции по безопасности, финансы будут удерживать до тех пор, пока РФ не возместит потери Украины.

- России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет Украине, - подчеркнули политики.

Кроме того, "Большая семерка" намерена тщательно изучить любые возможности оказания помощи Киеву за счет Кремля. В перспективе, доходы, полученные от замороженных активов, пойдут в помощь Украине. Собираются усилить и санкции против России, подвели итоги встречи министры стран.

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