Министр иностранных дел России Лавров прибыл в Бразилию, где он примет участие в двухдневном заседании глав МИД "Большой двадцатки", сообщает ТАСС.
Тур по Латинской Америке глава российского МИД начала с Кубы, потом посетил Венесуэлу, а из Каракаса сегодня прилетел в Рио-де-Жанейро. В аэропорту российского дипведомтсва встречал почетный караул. Турне Лаврова по Латинской Америке продолжается саммитом глав МИД G20.
На Форуме среди всех вопросов будет подниматься тема кризиса на Украине, которая разделяет участников Большой двадцатки и не позволит наверняка достичь слаженной работы, считают эксперты. На полях саммита также будут обсуждаться вопросы расширения организации БРИКС. Россия в этом году председательствует в ней. Многие страны Южной Америки хотят стать членом новой глобальной структуры. В этой связи у Лаврова в Рио-де-Жанейро запланированы двусторонние встречи.
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