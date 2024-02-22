Вчера стартовали в Казани новый грандиозный проект — "Игры будущего", посвященный Фиджитал-спорту. На церемонию их открытия приехал лично Владимир Путин и главы многих государств СНГ, даже Республики Сербской. Всего же на играх представлены более 100 стран мира.

Выступая перед гостями Президент России отметил, что Россия — по-прежнему остается ведущей спортивной державой мира. "Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье", — сказал Путин, который вверен, что это вид спорта станет скоро любимым спортом наших граждан.

На арене рядом с Владимиром Путиным находилась спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Камила Валиева и Никита Нагорный, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Гимн России на открытии исполнил Дима Билан.

По-сути встреча в Татарстане глав государств стала маленьким неформальным саммитом. Президенты выполняли и другие свои функции, в частности переговоры. Владимир Путин помимо этого, успел посетить авиазавод, где делают стратегические бомбардировщики и посидеть за штурвалом Ту-160.