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Владимир Путин открыл
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:07

Владимир Путин открыл "Игры будущего" в Татарстане

Вчера стартовали в Казани новый грандиозный проект — "Игры будущего", посвященный Фиджитал-спорту. На церемонию их открытия приехал лично Владимир Путин и главы многих государств СНГ, даже Республики Сербской. Всего же на играх представлены более 100 стран мира.

Выступая перед гостями Президент России отметил, что Россия — по-прежнему остается ведущей спортивной державой мира. "Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье", — сказал Путин, который вверен, что это вид спорта станет скоро любимым спортом наших граждан.

На арене рядом с Владимиром Путиным находилась спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Камила Валиева и Никита Нагорный, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Гимн России на открытии исполнил Дима Билан.

По-сути встреча в Татарстане глав государств стала маленьким неформальным саммитом. Президенты выполняли и другие свои функции, в частности переговоры. Владимир Путин помимо этого, успел посетить авиазавод, где делают стратегические бомбардировщики и посидеть за штурвалом Ту-160.

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