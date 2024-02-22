Вчера стартовали в Казани новый грандиозный проект — "Игры будущего", посвященный Фиджитал-спорту. На церемонию их открытия приехал лично Владимир Путин и главы многих государств СНГ, даже Республики Сербской. Всего же на играх представлены более 100 стран мира.
Выступая перед гостями Президент России отметил, что Россия — по-прежнему остается ведущей спортивной державой мира. "Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье", — сказал Путин, который вверен, что это вид спорта станет скоро любимым спортом наших граждан.
На арене рядом с Владимиром Путиным находилась спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Камила Валиева и Никита Нагорный, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Гимн России на открытии исполнил Дима Билан.
По-сути встреча в Татарстане глав государств стала маленьким неформальным саммитом. Президенты выполняли и другие свои функции, в частности переговоры. Владимир Путин помимо этого, успел посетить авиазавод, где делают стратегические бомбардировщики и посидеть за штурвалом Ту-160.
Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад
Подводные археологи из Университета Николая Коперника обнаружили возможно старейшее место крушения корабля на дне Средиземного моря у берегов Турции. Найденные медные слитки относятся к бронзовому веку, предположительно XVI-XVII векам до нашей эры.
Австралийские ученые: растительная диета может снизить вероятность опасного храпа
Ученые из университета Флиндерса в Австралии провели исследование, опубликованное в ERJ Open Research, которое показало, что растительная диета может значительно снизить вероятность развития опасного храпа и обструктивного апноэ во сне.
В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы
Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.