Мини-футбольный матч, который проходил в Еккатеринбурге, получил неожиданную развязку. Игра была между командами "Уралхиммаш" и "Памир".
В процессе встречи судья Роман Камбаров показал футболисту "Уралхиммаша" Валерию Лебедеву желтую карточку. Такой поворот не устроил Лебедева и он начал словесную перепалку с арбитром. Не прекратилась брань и после требования судьи покинуть поле. В результате у Камбарова, видимо, кончилось терпение и он ударил игрока кулаком в лицо.
Окончилось все практически равнозначным наказанием для обоих участников. Судью отстранили от обязанностей на срок до конца сезона, а Лебедев получил дисквалификацию на этот же срок.
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