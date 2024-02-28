Мини-футбольный матч, который проходил в Еккатеринбурге, получил неожиданную развязку. Игра была между командами "Уралхиммаш" и "Памир".

В процессе встречи судья Роман Камбаров показал футболисту "Уралхиммаша" Валерию Лебедеву желтую карточку. Такой поворот не устроил Лебедева и он начал словесную перепалку с арбитром. Не прекратилась брань и после требования судьи покинуть поле. В результате у Камбарова, видимо, кончилось терпение и он ударил игрока кулаком в лицо.

Окончилось все практически равнозначным наказанием для обоих участников. Судью отстранили от обязанностей на срок до конца сезона, а Лебедев получил дисквалификацию на этот же срок.