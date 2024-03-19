Сегодня 19 марта на коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы и службы активно действовать на опережение и предотвращать деятельность вражеских элементов на территории нашей страны, сообщзают "Известия".
Требуется работа ФСБ против агентуры, террористических и диверсионных групп противника. Сотрудников органов госбезопасности в кооперации с коллегами из смежных ведомств попросили "усилить антитеррористическую работу по всем направлениям".
Сейчас диверсанты и агенты завербованные ВСУ по всей стране выявляются и нейтрализуются при помощи профессиональной работы органов госбезопасности.
Только за последние несколько дней было предотвращено два теракта на железной дороге. Активные действия ФСБ ведутся в зоне СВО и на приграничных с Украиной регионах.
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