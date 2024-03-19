Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.03.2024 : 91,9829
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.03.2024 : 100,2432
Президент просит ФСБ быть начеку
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:55

Президент просит ФСБ быть начеку

Сегодня 19 марта на коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы и службы активно действовать на опережение и предотвращать деятельность вражеских элементов на территории нашей страны, сообщзают "Известия".

Требуется работа ФСБ против агентуры, террористических и диверсионных групп противника. Сотрудников органов госбезопасности в кооперации с коллегами из смежных ведомств попросили "усилить антитеррористическую работу по всем направлениям".

Сейчас диверсанты и агенты завербованные ВСУ по всей стране выявляются и нейтрализуются при помощи профессиональной работы органов госбезопасности.

Только за последние несколько дней было предотвращено два теракта на железной дороге. Активные действия ФСБ ведутся в зоне СВО и на приграничных с Украиной регионах.

Мир

Эксперт Риттер: Переизбрание Путина продемонстрировало отношение россиян к государственной системе

Эксперт Риттер: Переизбрание Путина продемонстрировало отношение россиян к государственной системе

В США отметили веру россиян в будущее страны, как непоколебимую

Читать полностью
Премьер Армении Пашинян поздравил Владимира Путина с победой

Премьер Армении Пашинян поздравил Владимира Путина с победой

Официальный Ереван, делающий в последнее время антироссийские выпады, фактически признал результаты президентских выборов в России.

Читать полностью

Общество

Льготная ипотека в России может быть продлена во многих банках

Льготная ипотека в России может быть продлена во многих банках

Одна из предлагаемых программ предусматривает увеличение лимитов.

Читать полностью
На Большом адронном коллайдере больше не будут работать россияне

На Большом адронном коллайдере больше не будут работать россияне

Ранее у России был статус наблюдателя при Европейской организации по ядерным исследованиям, теперь его нет.

Читать полностью

Новости