Сегодня 19 марта на коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы и службы активно действовать на опережение и предотвращать деятельность вражеских элементов на территории нашей страны, сообщзают "Известия".

Требуется работа ФСБ против агентуры, террористических и диверсионных групп противника. Сотрудников органов госбезопасности в кооперации с коллегами из смежных ведомств попросили "усилить антитеррористическую работу по всем направлениям".

Сейчас диверсанты и агенты завербованные ВСУ по всей стране выявляются и нейтрализуются при помощи профессиональной работы органов госбезопасности.

Только за последние несколько дней было предотвращено два теракта на железной дороге. Активные действия ФСБ ведутся в зоне СВО и на приграничных с Украиной регионах.