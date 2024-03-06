Западные разведслужбы обеспокоены масштабами работы российской разведки. Сейчас она так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны. Разговоры такого характера особенно активизировались после утечки записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост. Недавняя публикация утечки является одним из пугающих примеров, пишет FT.

Издание цитирует европейских экспертов по разведке: "Игра в кошки-мышки вернулась", — сказал один офицер западной разведки. "Активность России … столь же высока или даже выше, чем во время холодной войны", — сказал другой. "Российская разведка — огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — сказал третий чиновник.

Поводом для такого волнения у Запада стала, в частности, нашумевшая недавно история, когда главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, обсуждавших план атаки на Крымский мост. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил подлинность записи, указав на незащищенное подключение одного из офицеров как причину утечки.







