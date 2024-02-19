Врач Лапа сообщила, что фрукты лучше запекать

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Людмила Лапа выступила с предупреждением о важности поддержания иммунитета во время весеннего авитаминоза. Она подчеркнула, что не все свежие фрукты могут обеспечить необходимое количество витаминов для укрепления иммунной системы.
Врач отметила особую важность витамина C для тех, у кого есть проблемы со слизистыми оболочками, и рекомендовала употреблять фрукты, такие как лимоны и апельсины. Лапа также подчеркнула, что для увеличения усвояемости железа в фруктах, таких как яблоки и бананы, их эффективнее запекать.
Её советы основаны на том, что термическая обработка помогает усвоению железа из этих продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей.
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