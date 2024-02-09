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Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:56

Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения

Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.

Врач предупредила о возможных последствиях чрезмерного употребления фруктов и свежевыжатых фруктовых соков, таких как развитие сахарного диабета и набор лишнего веса. Она также посоветовала пить достаточное количество воды, избегать чрезмерного употребления соли, а также употреблять зеленый чай, свеклу, чеснок и имбирь для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшения работы организма, сообщает NVL.

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