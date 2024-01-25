Врач Раджан сообщает, что замороженные фрукты и овощи в зимний период питательнее

Врач Каран Раджан подчеркнул, что замороженные фрукты и овощи в зимний период являются более питательными и полезными, чем свежие продукты на прилавках. Врач объясняет этот необычный факт тем, что свежие овощи и фрукты теряют часть своих питательных свойств из-за условий хранения в холодное время года, в то время как замороженные продукты сохраняют свою полезность благодаря процессу замораживания.

Раджан советует покупателям выбирать замороженные овощи в холодный сезон, утверждая, что такой выбор приносит больше пользы для здоровья. Он также подчеркивает, что импортированные овощи и фрукты, собранные еще зелеными и дозревающие в пути, могут содержать меньше витаминов, в отличие от замороженных продуктов, которые собирают на пике зрелости, когда они наиболее питательны, сообщает Общественная Служба Новостей.