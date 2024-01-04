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В Новосибирске создали биогель, который продлевает срок хранения фруктов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:07

В Новосибирске создали биогель, который продлевает срок хранения фруктов

В Новосибирске разработали биогель, который продлевает срок хранения фруктов, защищая их от быстрого высыхания. Ученые НГТУ НЭТИ использовали два биополимера и связывающий агент, создав органический состав, легко смываемый водой.

Гель, нанесенный на яблоки и мандарины, увеличивает сохранность при комнатной температуре в три раза, позволяя им храниться три недели. В отличие от воска, гель биоразлагаем и пропускает запах плодов.

Предполагается использование специальной установки для распыления биогеля в упаковочной линии, а также возможность обработки урожая на деревьях. В планах ученых — тестирование биогеля на моркови и ягодах, а в будущем — возможное использование в качестве косметического средства, сообщает ТАСС.

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