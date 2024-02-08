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Домработница Фридмана оказалась
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:52

Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса"

Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса" по мнению суда, который отказался платить домработнице Доминике Козлик зарплату. Около 1,9 тыс. долларов в месяц получала бы женщина, находившаяся в декрете, однако счета олигарха оказались заблокированы властями Британии.

Миллиардер, основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман, состояние которого журнал Forbes оценивает более чем в 12 млрд долл, попал под санкции Великобритании, США и ЕС. Если бы он заплатил домработнице со своих счетов в банке, то стал бы нарушителем закона, решил суд, пишут СМИ Великобритании.

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