Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса" по мнению суда, который отказался платить домработнице Доминике Козлик зарплату. Около 1,9 тыс. долларов в месяц получала бы женщина, находившаяся в декрете, однако счета олигарха оказались заблокированы властями Британии.
Миллиардер, основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман, состояние которого журнал Forbes оценивает более чем в 12 млрд долл, попал под санкции Великобритании, США и ЕС. Если бы он заплатил домработнице со своих счетов в банке, то стал бы нарушителем закона, решил суд, пишут СМИ Великобритании.
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