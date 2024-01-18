Ученые разработали сплав, способный повысить КПД фреоновых холодильных установок

Сплав из никеля, марганца, олова и меди, разработанный российскими и зарубежными учеными, обладает способностью эффективно поглощать тепло при воздействии магнитных полей и охлаждать окружающее пространство при температурах близких к нулю градусов Цельсия.
Это открытие может улучшить КПД и увеличить скорость работы фреоновых холодильных установок.
Новый метод позволяет быстро охлаждать объекты на 13 градусов Цельсия всего за 0,1 секунды, что сравнимо с минутой охлаждения холодильника на газовых хладагентах. Этот сплав не обладает недостатками сплавов Гейслера, такими как требование очень низких температур, и может быть использован для улучшения эффективности бытовых холодильников и других охлаждающих систем, сообщает ТАСС.
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