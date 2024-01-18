Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 88,354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 96,0531
Ученые разработали сплав, способный повысить КПД фреоновых холодильных установок
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:28

Ученые разработали сплав, способный повысить КПД фреоновых холодильных установок

Сплав из никеля, марганца, олова и меди, разработанный российскими и зарубежными учеными, обладает способностью эффективно поглощать тепло при воздействии магнитных полей и охлаждать окружающее пространство при температурах близких к нулю градусов Цельсия.

Это открытие может улучшить КПД и увеличить скорость работы фреоновых холодильных установок.

Новый метод позволяет быстро охлаждать объекты на 13 градусов Цельсия всего за 0,1 секунды, что сравнимо с минутой охлаждения холодильника на газовых хладагентах. Этот сплав не обладает недостатками сплавов Гейслера, такими как требование очень низких температур, и может быть использован для улучшения эффективности бытовых холодильников и других охлаждающих систем, сообщает ТАСС.

Мир

Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России

Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России

От лжи в СМИ Украины Россия только выигрывает, уверен депутат Европарламента.

Читать полностью
Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину

Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину

Рано или поздно компаниям придется подписывать новые контракты, а это в условиях конфликта достаточно сложно.

Читать полностью

Общество

Ученые обращают внимание на роль выбросов метана в глобальном потеплении

Ученые обращают внимание на роль выбросов метана в глобальном потеплении

Вечная мерзлота, в том числе на шельфах Арктики, становится источником массированных выбросов метана. Исследования показывают растущую опасность, а ученые, включая заведующего лабораторией арктических исследований Игоря Семилетова, подчеркивают серьезность проблемы.

Читать полностью
Система искусственного интеллекта впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

Система искусственного интеллекта впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

Система искусственного интеллекта AlphaGeometry, разработанная математиками в компании DeepMind, успешно решает сложные геометрические задачи, аналогичные тем, которые используются на международных математических олимпиадах.

Читать полностью

Новости