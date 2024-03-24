Федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер выступила с заявлением, что стране могут угрожать террористы. Основным противником политик видит ИГИЛ, запрещенную в России террористическая организация). Причиной волнения стал произошедший теракт в Москве

- Опасность исламистского терроризма остается острой, - сообщила Фазер.

На данный момент ответственность за содеянное в России Запад приписал региональному филиалу группировки. Также власти выразили поддержку россиянам.