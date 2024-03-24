Федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер выступила с заявлением, что стране могут угрожать террористы. Основным противником политик видит ИГИЛ, запрещенную в России террористическая организация). Причиной волнения стал произошедший теракт в Москве
- Опасность исламистского терроризма остается острой, - сообщила Фазер.
На данный момент ответственность за содеянное в России Запад приписал региональному филиалу группировки. Также власти выразили поддержку россиянам.
- Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта, - подчеркнула Файер.
Запад: российские беспилотники уничтожают лучшее оружие ВСУ
Об этом сообщили авторы американского издания.
Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Минобороны страны опубликовало соответствующее сообщение на своей странице в соцсети.
Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в "Крокус Сити"
Москвичи создают очереди возле центров переливания крови.
Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов
Французские ученые обнаружили, что бананы содержат резистентный крахмал, который не подвергается расщеплению ферментами поджелудочной железы.