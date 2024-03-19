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Западные СМИ предупреждают о беспомощном положении Германии в случае передачи ракет Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:26

Западные СМИ предупреждают о беспомощном положении Германии в случае передачи ракет Киеву

Издание Junge Welt анонсировало тяжелое положение Германии в плане безопасности, если власти ответят согласием на передачу Киеву крылатых ракет. Такой помощь Украине обернется против страны, считают авторы статьи.

- Правящие партии в настоящее время требуют идти ва-банк в военных вопросах - и не только в отношении Украины, хотя уже это очень плохо, но и в отношении собственной страны, - говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что одними ракетами дело не обойдется - Украине потребуются ивысокотехнологичные IT-системы. Без них использование дальнобойных ракет будет невозможно. Однако сейчас Берлину не хватает вооружения, чтобы одинаково обеспечить и себя, и Киев.

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