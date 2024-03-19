Издание Junge Welt анонсировало тяжелое положение Германии в плане безопасности, если власти ответят согласием на передачу Киеву крылатых ракет. Такой помощь Украине обернется против страны, считают авторы статьи.
- Правящие партии в настоящее время требуют идти ва-банк в военных вопросах - и не только в отношении Украины, хотя уже это очень плохо, но и в отношении собственной страны, - говорится в публикации.
Автор подчеркивает, что одними ракетами дело не обойдется - Украине потребуются ивысокотехнологичные IT-системы. Без них использование дальнобойных ракет будет невозможно. Однако сейчас Берлину не хватает вооружения, чтобы одинаково обеспечить и себя, и Киев.
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