Депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт высказала свою точку зрения по поводу возможности сотрудничества между странами при обсуждении украинского конфликта. На данный момент политик предлагает положить начало переговорам с РФ. Еще один вопрос, подлежащий обсуждению - остановка вооружения Киева.
- Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, - сообщила Вагенкнехт. - Например, идет обмен пленными на регулярной основе.
Как считает политик, поставки Западом вооружения никак не помогают в решение проблемы. Кроме того, она сообщила о возмущении тем, что немецкое правительство отказывается сотрудничать и договариваться с Кремлем.
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