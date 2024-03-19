Депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт высказала свою точку зрения по поводу возможности сотрудничества между странами при обсуждении украинского конфликта. На данный момент политик предлагает положить начало переговорам с РФ. Еще один вопрос, подлежащий обсуждению - остановка вооружения Киева.

- Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, - сообщила Вагенкнехт. - Например, идет обмен пленными на регулярной основе.

Как считает политик, поставки Западом вооружения никак не помогают в решение проблемы. Кроме того, она сообщила о возмущении тем, что немецкое правительство отказывается сотрудничать и договариваться с Кремлем.