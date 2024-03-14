Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) выдвинуло обращение по поводу нарушений прав граждан на территории ФРГ. Соответствующие данные были зарегистрированы в документе ООН.

Одним из мотивов стала ситуация с Еленой Беккер, против которой возбудили уголовное дело из-за нарушений в поставке древесины. Представители VADAR уверены, что это ненастоящее разбирательство, а метод давления на определенную группу населения.

- Я отмечаю серьезное негативное влияние на право госпожи Беккер на справедливое судебное разбирательство, надлежащую правовую процедуру, право на неприкосновенность частной жизни, свободу от дискриминации и равенство перед законом, - сообщила спецдокладчик ООН по вопросам односторонних принудительных мер и прав человека Алена Духан. - Это негативно сказывается на ее здоровье и репутации.

Члены VADAR уже давно наблюдают за развитием событий и направляли официальных писем в правительство. Это касается не только таких случаев, как с Беккер, но и тех, когда немецкие чиновники препятствуют воссоединению семей.