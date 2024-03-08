Немецкий публицист Дирк Энгельхардт рассказал о том, как он пытался поехать в Россию По его словам, проблемы начинаются уже на попытках купить билет. Свою статью он опубликовал в издании Berliner Zeitung.

- В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают, - рассказывает публицист. - Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом.

Однако получить российскую визу и забронировать жилье получилось легко, говорит Энгельхардт. Журналист добился своего и доехал до Калининграда на автобусе из Польши. Одним из самых ярких впечатлений для него стало то, что такси в России больше не надо ловить на улице, а можно заказать машину через приложение.