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СМИ: В ФРГ произошел раскол из-за вопроса о поставке ракет Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:56

СМИ: В ФРГ произошел раскол из-за вопроса о поставке ракет Киеву

Поставки ракет Taurus в Украину до сих пор остаются под вопросом. Сейчас власти Германии активно обсуждают этот вопрос, а споры становятся все ожесточеннее, пишут журналисты.

- У Олафа Шольца есть веские аргументы для всех критиков. - пишет депутат бундестага от АдГ Ян Нольте. - Однако на Шольца явно оказывается давление со стороны других партий - СвДП и «Зеленых», а также, вероятно, других стран, таких как Великобритания и Франция

Общество раскололось на тех, кто считает необходимым отправлять вооружение Киеву, чтобы помочь перенести боевые действия в сторону России, вторые же уверены, что такие действия никак не помогут изменить существующую ситуацию на фронте.

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