Поставки ракет Taurus в Украину до сих пор остаются под вопросом. Сейчас власти Германии активно обсуждают этот вопрос, а споры становятся все ожесточеннее, пишут журналисты.
- У Олафа Шольца есть веские аргументы для всех критиков. - пишет депутат бундестага от АдГ Ян Нольте. - Однако на Шольца явно оказывается давление со стороны других партий - СвДП и «Зеленых», а также, вероятно, других стран, таких как Великобритания и Франция
Общество раскололось на тех, кто считает необходимым отправлять вооружение Киеву, чтобы помочь перенести боевые действия в сторону России, вторые же уверены, что такие действия никак не помогут изменить существующую ситуацию на фронте.
Призывы Макрона помочь Киеву назвали бесполезными
Об этом высказался министр обороны Германии.
Интернет-кабели в Красном море опять перебили
Из-за безусловной поддержки действий Израиля в секторе Газа арабские и мусульманские страны предупреждают США о возможном распространении конфликта на весь регион.
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны
В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду