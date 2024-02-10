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Германия сдает позиции промышленной сверхдержавы
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:10

Германия сдает позиции промышленной сверхдержавы

Издание Bloomberg сообщило о быстро меняющемся статусе Германии. Страна теряет позиции промышленной сверхдержавы из-за нескольких причин. Их три: конкуренция со стороны США, энергетический кризис и снижение интереса Китая к немецким товарам.

Генеральный директор GEA Group AG, которая занимается поставками производственного оборудования, Стефан Клеберт сообщил, что стране осталось несколько дней до потери статуса. Действовать надо было раньше: тенденция прослеживалась еще с 2017 года.

- Честно говоря, особой надежды нет, - сказал Клеберт. - Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию.

Его поддерживает и представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. По его словам, у ФРГ сейчас нет ресурсов для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины, а сами производственное мощности страны работают на пределе возможного.

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