Издание Bloomberg сообщило о быстро меняющемся статусе Германии. Страна теряет позиции промышленной сверхдержавы из-за нескольких причин. Их три: конкуренция со стороны США, энергетический кризис и снижение интереса Китая к немецким товарам.

Генеральный директор GEA Group AG, которая занимается поставками производственного оборудования, Стефан Клеберт сообщил, что стране осталось несколько дней до потери статуса. Действовать надо было раньше: тенденция прослеживалась еще с 2017 года.

- Честно говоря, особой надежды нет, - сказал Клеберт. - Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию.

Его поддерживает и представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. По его словам, у ФРГ сейчас нет ресурсов для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины, а сами производственное мощности страны работают на пределе возможного.