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Германия: «Мы становимся беднее»
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:44

Германия: «Мы становимся беднее»

Глава Минфина Кристиан Линднер во время выступления во Франкфурте сделал серьезное заявление, касающееся финансового положения Германии. По его словам, из-за помощи Украине страна не дополучает средства в собственную экономику.

- Мы становимся беднее, экономического роста нет. Мы отстаем, - подчеркнул Лиднер.

В качестве доказательства политик привел цифры, которые до этого озвучила Организация экономического сотрудничества и развития. Прогнозы на 2024-й год: G20 - увеличение ВВП на 2,9 процента, ЕС - 0,6, а ФРГ досталось лишь 0,3.

- Очень показательно, - отметил немецкий министр. - Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало из этого никаких выводов.

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