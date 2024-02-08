Глава Минфина Кристиан Линднер во время выступления во Франкфурте сделал серьезное заявление, касающееся финансового положения Германии. По его словам, из-за помощи Украине страна не дополучает средства в собственную экономику.

- Мы становимся беднее, экономического роста нет. Мы отстаем, - подчеркнул Лиднер.

В качестве доказательства политик привел цифры, которые до этого озвучила Организация экономического сотрудничества и развития. Прогнозы на 2024-й год: G20 - увеличение ВВП на 2,9 процента, ЕС - 0,6, а ФРГ досталось лишь 0,3.