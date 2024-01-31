Общая стоимость замороженных российских активов в ФРГ подсчитана - об этом заявил статс-секретарь Минфина Германии Флориан Тонкар. Результат составил 4,1 миллиарда евро. До этого депутат бундестага Кристиан Генке сделал запрос властям, попытавшись узнать, какая сумма есть в наличии.
- Какие активы (остатки на счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, недвижимость, движимое имущество и т.д.) включены в стоимость замороженных активов, - говорилось в запросе.
На какие виды активов распространяется арест, власти активов отказываются дать ответ, считая это поведением в интересах государства.
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